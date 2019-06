Vervuiling in de Rijn bij Tolkamer, oorzaak nog niet gevonden

Verloren zaterdag snel vergeten tijdens zonnig jazzfeest in Zevenaar

12:39 ZEVENAAR - De combinatie van hartstochtelijke gospel, swingende jazz en enkele stichtelijke woorden zorgden zondagmorgen voor een volle Andreaskerk in Zevenaar. Dit jaar zorgden het Gospelkoor G-Roots en Jay Jay’s Border Jazzmen er voor dat de kerkgangers zingend en swingend naar buiten kwamen. Het was een voorbode van een topdag, die in schril contrast stond met de dag ervoor.