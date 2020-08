Verwarde man voor wie politie deze zomer 40 keer uitrukte na nieuwe melding opgenomen

Politie weet geen raad meer met verwarde man die grote overlast veroor­zaakt in Angerlo

25 augustus ANGERLO - Al veertig keer is de politie sinds mei in actie gekomen na meldingen over een 50-jarige man die in Angerlo voor overlast zorgt. Afgelopen vrijdag moesten agenten voor de derde keer die week uitrukken nadat hij zich vervelend gedroeg bij zijn familie, vrienden en in de omgeving.