Verwarde mensen belanden vaak in ‘ultieme crisis': zo willen politie en psychiatrie dat voorkomen

Dat zegt Joris van ’t Hoff, portefeuillehouder ketensamenwerking zorg en veiligheid bij de politie Oost-Nederland. ,,Daarbij kijken we naar het hele pakket, het gaat dan om psychische problematiek, maar bijvoorbeeld ook schulden waar mensen geen uitweg meer uit zien en waardoor bepaald gedrag ontstaat.”



Stel: midden op een druk kruispunt schreeuwt een man onverstaanbare teksten, tegen niemand in het bijzonder. Hij staat er al een tijdje en is niet van plan te vertrekken. Wat moet je doen, als passant? ,,De politie bellen”, zegt Stephan Gemsa, geneesheer directeur bij GGNet in Doetinchem.



Duizenden meldingen krijgt de politie jaarlijks over verwarde personen. In veruit de meeste gevallen gaat het volgens psychiater Gemsa niet om mensen met een aantoonbare psychische stoornis. Van de ruim 2.000 meldingen in Achterhoek en Liemers kwamen vorig jaar 339 mensen bij de GGZ terecht. Volgens Gemsa werd in zestig gevallen twee keer of vaker de politie gebeld. In Angerlo kwamen agenten in drie maanden tijd zelfs meer dan veertig keer opdraven na meldingen over een 50-jarige man. ,,Veertig meldingen, dat is een waanzinnige uitzondering”, meent Gemsa.