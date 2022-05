Vier aanhoudingen bij grote grenscontrole A12 bij Babberich: ‘De Audi is vermoedelijk gestolen in Frankrijk’

Het Grensoverschrijdend Politieteam, het samenwerkingsverband tussen de betrokken partijen, voert meerdere keren per jaar een grote controle uit. ,,Maar op deze locatie is voor het eerst gekozen om de gehele snelweg af te zetten en een fuik in te richten voor de automobilisten die vanaf Duitsland richting Arnhem reden”, aldus een woordvoerder van de Marechaussee.

Bij de actie werden vier personen aangehouden, waaronder een Nederlander die reed zonder rijbewijs en onder invloed was van cocaïne en THC. Daarnaast werden een man uit Polen (voor het smokkelen van geneesmiddelen) en een Montenegrijn opgepakt. Laatstgenoemde stond gesignaleerd als ongewenste vreemdeling.

Quote We zijn dan wel één Schengenge­bied, maar we zien dat er wel degelijk routes voor mensensmok­kel lopen vanaf de Balkan naar ons land Woordvoerder, Marechaussee

De vierde persoon was een Fransman die reed in een gestolen voertuig. ‘Toen collega’s een Franse Audi A3 controleerden merken zij op dat de auto kentekenplaten voerde die niet bij deze auto hoorden. Tijdens nadere controle viel op dat het chassisnummer was verwijderd. De Audi is vermoedelijk gestolen in Frankrijk en de Franse bestuurder van het voertuig is daarop aangehouden’, schrijft Marechaussee Zevenaar op Instagram.

Wapenbezit en onbetaalde boetes

Bij de controle donderdagavond werd onder andere gelet op identiteitsfraude, mensensmokkel, illegale grensoverschrijding en grensoverschrijdende criminaliteit. Volgens de woordvoerder van de Marechaussee zijn naast de aanhoudingen diverse kleinere incidenten geweest: ,,Denk aan het afhandelen van openstaande boetes, rijden zonder rijbewijs of onverzekerde auto's.”

Ook zijn er wapens gevonden. Zo is er diverse keren een proces-verbaal opgemaakt voor het bezit van pepperspray.

Tegengaan van mensensmokkel

Het Grensoverschrijdend Politieteam is blij met de samenwerking en de uitgevoerde controles. ,,Dit deden we niet alleen in Babberich, maar langs de hele oostgrens. Dat is belangrijk. We zijn dan wel één Schengengebied, maar we zien dat er wel degelijk routes voor mensensmokkel lopen vanaf de Balkan naar ons land. Bijvoorbeeld naar Ter Apel”, aldus de woordvoerder van de Marechaussee.

,,In Babberich is overigens niemand aangehouden voor mensensmokkel, maar bij een controle in Limburg wel.”

Volgens de woordvoerder is niet overal gekozen om de hele snelweg af te zetten. ,,We controleren meestal niet alle bestuurders op de snelweg, zoals donderdag in Babberich. Soms controleren we bijvoorbeeld enkele auto's op parkeerplaatsen of staan we op binnenwegen. Daar wisselen we in af om onvoorspelbaar te blijven.”