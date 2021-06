Vijf aanhoudingen voor mensensmokkel na ‘heterdaadje’ langs A12 bij Zevenaar

Plofkraak­ver­dach­ten gepakt na achtervol­ging op A12: politie­hond vindt man in de bosjes bij Babberich

6 juni BABBERICH/ MAARSSEN - Twee mannen die mogelijk een plofkraak wilden plegen of daarvoor voorbereidingen troffen, zijn opgepakt in de nacht van zaterdag op zondag. De ene werd ingerekend na een achtervolging die begon op de A12 nabij Zevenaar, een tweede verdachte had zich verstopt in de bosjes nabij Babberich. Hij werd opgespoord door een politiehond.