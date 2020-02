Visdraad en dode eend brengen gans in de problemen; reddingsactie brandweer duurt lang

VIDEO School Zevenaar zegt carnavals­uit­je af na reacties om ‘verkleed­feest’; bestuurs­lid oudervere­ni­ging stapt op

11:32 ZEVENAAR - Door de heftige reacties op het veranderen van de naam carnaval in ‘verkleedfeest’ gaan de leerlingen van basisschool IKC Carrousel in Zevenaar woensdag niet meer naar de bioscoop, zoals in het kader van het feest wel de bedoeling was. ,,We nemen geen risico’s.’’