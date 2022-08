‘Vluchtelingendorp’ voor Oekraïeners in Spijk kan bijna open: bewoners komen over ruim drie weken

Dit is na de Ganzepoelweg in Angerlo en De Pastorie in Pannerden de derde en verreweg de grootste locatie in de gemeente Zevenaar waar Oekraïners opgevangen worden. In totaal 150 mensen kunnen zich volgende maand melden op het Gelders Eiland.



,,In de tweede helft van september druppelen de eerste mensen binnen”, verwacht een woordvoerder van de gemeente Zevenaar. ,,We krijgen vaak pas kort van tevoren te horen wat de samenstelling van de groep is. Maar het zullen er niet meteen 150 zijn, weten we uit ervaring.”