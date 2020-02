Vmbo-docent Zevenaar ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag

De docent gaf les in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten. De ouders van alle leerlingen van het Liemers College hebben een brief gehad waarin het ontslag van de docent gemeld wordt. ,,Hij had behoorlijk wat klassen onder zich”, zegt de Quadraam-woordvoerder.



Of leerlingen in gevaar zijn geweest door het gedrag van de docent wordt in de brief niet vermeld. Ook de woordvoerder kan daar op dit moment niets over zeggen. ,,De politie doet onderzoek naar de aard en omvang van het grensoverschrijdende gedrag, en daar houden we het voorlopig bij.”



Over leeftijd en woonplaats van de docent worden geen uitspraken gedaan, dit om zijn gezin te beschermen.