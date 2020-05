Voetganger schopt tegen auto en slaat bestuurder in gezicht omdat hij geen voorrang krijgt

Rhederlaag en Bijland niet preventief afgesloten vanwege drukte

8:46 GIESBEEK/BRAAMT/TOLKAMER - Met de drukte van Hemelvaartsdag in het achterhoofd, is het de vraag of Zevenaar extra maatregelen neemt om een opnieuw overvloed aan water- en zonaanbidders in recreatiegebieden in de zomer te voorkomen. Preventieve afsluiting van recreatiegebieden Rhederlaag en Bijland is daarbij volgens Zevenaar geen optie.