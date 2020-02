Volgend jaar al extra rijstroken op A12 tussen Westervoort en Oud-Dijk

Jongens die ‘vriend’ beroofden van jas en 300 euro in Zevenaar krijgen werkstraf­fen en voorwaarde­lij­ke celstraf

13:50 ZEVENAAR - Een 21-jarige Didammer is veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf en 200 uur werkstraf voor een straatroof in Zevenaar, op 3 maart 2018. Het 20-jarige slachtoffer werd door hem en twee anderen opgewacht in de Bachstraat, in elkaar geslagen en van zijn portemonnee met 300 euro en zijn jas beroofd.