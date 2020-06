Volkszanger Willem hoeft niet ontdekt te worden: ‘Die dankbare blikken maken mijn dag goed’

Plaatjes uitbrengen kost geld. ,,Ik heb een tijd gespaard, we zijn een paar jaar niet meer op vakantie geweest’', vertelt Jansen. ,,Als ik genoeg in kas heb bel ik producer en componist Marco Luesink uit Doetinchem. Ik spui ideeën en hij weet die altijd prima in een nummer te vertalen. Dan nemen we het liedje op in zijn Studio-Evolution in Wehl.’'