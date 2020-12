Voor februari 2021 uitspraak over bezwaren tegen doortrekken A15

Zevenaar tot op het bot verdeeld over winkelopen­stel­ling op Eerste Kerstdag

17 december ZEVENAAR - Mogen de winkels in Zevenaar wel of niet open op Eerste Kerstdag? Ja, werd donderdagavond besloten tijdens de raadsvergadering. Zelden was de Zevenaarse gemeenteraad meer verdeeld over een kwestie dan over de eenmalige winkelopenstelling op Eerste Kerstdag, volgende week vrijdag.