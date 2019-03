Voorjaarsdepressie?: Het humeur huilt niet om regen, de natuur juicht

In februari viel er op de meeste plekken in de regio 5 tot 10 millimeter meer dan gemiddeld. En nu, halverwege maart, is er al bijna net zoveel gevallen als normaal in de hele maand.



Volgens de voorspellingen van Weeronline komen er de komende twee weken nog tientallen millimeters aan regen bij. Daarmee kan maart wel eens een van de natste maartmaanden in jaren worden. Vanaf dinsdag wordt het volgens de weermodellen overigens wel weer even droog.



,,Een serie sombere dagen heeft wel effect op de stemming, dat kan iedereen onderbouwen", stelt Spijker. ,,Maar echt aangetoond is dat mensen last hebben van herfst- of winterdepressies.” En die worden níet veroorzaakt door het weer, maar door het gegeven dat het dan korter licht is. Daardoor wordt de aanmaak van het slaaphormoon melatonine in de ochtend niet gestopt . Door dat te veel aan melatonine kunnen mensen moe en slaperig worden, maar wordt er ook minder serotonine en noradrenaline aangemaakt wat mensen actief maakt.