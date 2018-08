Voortvluchtige wordt opgehaald en heeft wapens liggen in de schuur

ZEVENAAR - Een 40-jarige man uit Zevenaar is gisteren opgehaald door de politie bij zijn woning. Hij had namelijk nog een gevangenisstraf openstaan van twaalf dagen. Toen de politie daarna het huis doorzocht, vonden zij vier wapens.

De politie belde aan bij de woning en na een tijd wachten deed de bewoner open. Hij verklaarde dat hij in hoger beroep was gegaan, maar volgens de politie was dat een jaar te laat.

Hierop is hij door de politie meegenomen en naar het huis van bewaring in Arnhem gebracht. Na doorzoeking van zijn huis kwamen zij in de schuur een mes en drie luchtbuksen tegen. De wapens zijn door de politie in beslag genomen.

Niet verboden