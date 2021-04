Voorzitter van ‘Liemerse LTO’ blij met boerenverzet tegen drugscriminelen: ‘Speelt overal’

update Duitsland opent mobiele sneltest­cen­tra voor grenspende­laars; Borken werkt aan gratis testen

8 april EMMERIK/ ELTEN - Veel Nederduitsers verzamelden zich deze week bij Duitse coronatestcentra in de grensstreek, toen zij verplicht een negatief testresultaat nodig hadden bij terugkomst uit Nederland. Het resulteerde in lange wachtrijen. Stadsregio’s Emmerik en Rees openen daarom nieuwe mobiele sneltestcentra in de grensregio om de druk te verlichten.