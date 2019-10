Vrachtwagen ramt boom bij Babberich

BABBERICH - Een vrachtwagen is vanochtend kort na 08.00 uur tegen een boom gebotst op de Beekseweg bij Babberich. De chauffeur lijkt wonder boven wonder niet ernstig gewond te zijn, het voertuig is zwaar beschadigd. De weg is deels afgesloten, de brandweer controleert de vloeistof die uit de combinatie lekt.