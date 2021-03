Vrachtwagenchauffeur denkt dagelijks aan fataal ongeval met scooterrijdster (18) uit Tolkamer: ‘Ik heb dit nooit gewild’

Bedrijven­ter­rein 7Poort krijgt hoe dan ook tweede viaduct: Zevenaar legt 2,5 miljoen op tafel

26 maart ZEVENAAR - Er komt een tweede viaduct bij de entree naar bedrijventerrein 7Poort in Zevenaar. Dat viaduct over het spoor is nodig om het toenemende vrachtverkeer van en naar 7Poort in goede banen te leiden. Ook vanwege de verwachte bezoekersstromen van Fashion Outlet Zevenaar zou een tweede viaduct nodig zijn.