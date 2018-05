Vrachtwagens van 40 meter lang vervoeren spoorwissels naar Zevenaar: 'Maak je niet elke dag mee'

Meccano, maar dan in het groot. Zo beschrijft projectmanager André Haverkamp van ProRail het werk dat hij en zijn collega’s deze dinsdag in Zevenaar uitvoeren. De gelijkenis met het metalen montagespeelgoed is inderdaad groot. ,,In Hilversum wordt alles opgebouwd’’, legt Haverkamp uit. ,,Hier is het een kwestie van de verschillende delen in elkaar schroeven.’’

60 miljoen

Die delen – bestaande uit betonnen dwarsliggers met daarop spoorrails – komen met zeer lange vrachtwagens naar Zevenaar. Hier krijgen ze een plek op het spoortraject tussen Zevenaar en de Duitse grens, waar over een lengte van drie kilometer een derde spoor komt te liggen. Eind vorig jaar startte ProRail met de klus, die in totaal 60 miljoen euro kost.



Het werk van dinsdag behoort zonder twijfel tot het meest spectaculaire gedeelte van dit alles. Op het viaduct van de Beekseweg bij Babberich houden veel fietsers dan ook even halt een kijkje te nemen. Wie precies langskomt op een moment dat de 78 meter hoge kraan één van de delen over de geluidswal heen op z’n plek hijst, heeft geluk.

Wissels

In totaal komen drie wissels van 120 meter lang in vier delen naar Zevenaar. Het hijsen van die delen gebeurt met een zogeheten evenaar, een speciaal ontworpen hulpstuk dat de meterslange wisseldelen op zestien plekken tegelijk omhoog kan trekken om zo de krachten te verdelen. ,,Dat is om doorbuigen te voorkomen’’, verklaart Haverkamp.

Het grootste gedeelte van de transporten is in de nacht van maandag op dinsdag al in Zevenaar aangekomen. Veel van de delen zijn te breed om overdag de weg op te mogen. ,,Om 6.00 uur moeten die vrachtwagens van de weg af zijn’’, vertelt Haverkamp dinsdagmiddag. ,,Vanochtend stonden ze hier in een rij te wachten.’’

Bochten afsnijden

Volledig scherm De spoorwissels zijn aangekomen in Zevenaar. © DG Het beweegbare gedeelte van de wissel is met 38 meter het langst. Dit deel mag wel overdag over de weg. Van de vrachtwagens die deze delen vervoeren, zijn er in Nederland maar twee. Ze zijn speciaal voor dit werk gemaakt. De route van deze gevaartes moet rotondevrij zijn. Waar nodig zijn rijplaten neergelegd zodat de vrachtwagens bochten kunnen afsnijden.



Ook op de plek waar de wagens vanaf de Beekseweg de Sleeg indraaien, liggen deze platen. Vanaf de Sleeg rijden de chauffeurs het werkterrein op om hun bijna 40 meter lange wagen vervolgens parallel aan het spoor achterwaarts onder de kraan te parkeren. ,,Zo, die is geslaagd voor bijzondere verrichtingen’’, merkt één van de werkers gekscherend op als een chauffeur dit ogenschijnlijk moeiteloos voor elkaar krijgt.

Grote klus

Volledig scherm De spoorwissels zijn aangekomen in Zevenaar. © DG Haverkamp en zijn collega’s staan zelf dan ook met volle interesse toe te kijken. ProRail heeft eigen filmers en fotografen ingehuurd om alles vast te leggen. ,,Wij maken dit ook niet elke dag mee’’, aldus de projectmanager. ,,Het is mooi om te zien. Dit traject is maar een bescheiden stukje, maar dit is daarin wel een grote klus.’’



Dat ‘bescheiden stukje’ moet straks aansluiten op een gedeelte van 70 kilometer Duits spoor tussen Emmerich en Oberhausen. Met drie sporen hoeven de snelle treinen voor het personenvervoer het spoor niet meer te delen met de veel langzamere goederentreinen.

2025 gereed

Eind dit jaar moet het derde spoor helemaal klaar zijn. Aan Nederlandse zijde welteverstaan, want het Duitse gedeelte is naar verwachting pas in 2025 gereed. Voorlopig loopt het spoor straks dus dood. ,,Vanaf de wissel kunnen we het al wel gaan gebruiken’’, zegt Haverkamp.

De komende dagen rondt ProRail het plaatsen van de wissels op het spoor tussen Zevenaar en de Duitse grens af. Vanaf maandagmorgen rijden er op de twee al bestaande sporen weer treinen.

De werkzaamheden aan het spoor in Zevenaar zijn via een webcam de hele dag door te bekijken. Hier kun je kijken.