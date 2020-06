Vrienden rouwen om omgekomen Jaimy na ongeluk met winkelwagen: ‘Hij wilde zijn vrienden laten lachen’

Zijn vrienden laten lachen. Daarom stapte Jaimy zaterdagavond rond half tien in een winkelwagen die met spanbanden achter een auto was bevestigd. ,,Jaimy deed altijd van die gekke dingen’’, zegt Lola. Maar deze keer liep het helemaal verkeerd af.



Lola leerde Jaimy een maand geleden kennen via een een gemeenschappelijke vriendin. ,,We waren aan het chillen en ze stuurde een foto van ons tweeën via Snapchat naar Jaimy. Hij reageerde: wat een knap meisje, mag ik haar nummer?’’



Twee dagen later spreken ze af bij de Rijkerswoerdse Plassen in Arnhem. ,,Ik vond hem meteen een leuke jongen. Hij was altijd zo vrolijk en positief. En wat kon hij me toch laten lachen.’’