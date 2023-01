Vrouw (49) met nepwapen opgepakt in Tolkamer na bedreiging, arrestatieteam vindt geen tweede verdachte

De arrestatie had te maken met een bedreiging in Lobith, rond 16.45 uur, waarbij wapens zouden zijn gezien. Daarop kwam de politie in actie en werd de vrouw aangehouden op de Copera, het terrein achter restaurant Villa Copera en de voormalige steenfabriek daarnaast. Omdat een tweede verdachte gevlucht zou zijn, werd een arrestatieteam ingezet en het betreffende terrein dichtgezet. Daarbij is ook een waarschuwingsschot gelost door de politie.

Verdachte niet gevonden

Onduidelijk is nog steeds of er inderdaad een tweede persoon betrokken was bij de bedreiging eerder op de dag in Lobith. Ook de achtergrond van de bedreiging is nog niet bekendgemaakt door de politie.