Vrouw (73) raakt ernstig gewond bij aanrijding met auto, scootmobiel komt meters verderop terecht

De inwoonster van Zevenaar stak in haar scootmobiel de Methen over. Mogelijk heeft de automobilist het rode licht niet opgemerkt en daardoor de scootmobiel aangereden. De scootmobiel kwam meters van de oversteekplaats terecht.



De vrouw raakte zwaargewond aan been en hoofd en is met spoed naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. De weg blijft voorlopig afgesloten in verband met onderzoek door de verkeersongevallenanalyse van de politie.



De bestuurster van de auto, een 73-jarige vrouw uit Huissen, is meegenomen naar het bureau om gehoord te worden over de toedracht.