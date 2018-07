Vrouw fietst achter telefoondieven aan en krijgt buit terug in Zevenaar

video Wim Kruitwagen verwezen­lijk­te zijn droom

24 juli ZEVENAAR - Onder grote belangstelling is maandag in Zevenaar afscheid genomen van Wim Kruitwagen. De directeur van buitengoed De Panoven werd per rouwkoets naar zijn laatste rustplaats in Oud-Zevenaar gebracht. Wim Kruitwagen overleed woensdag 11 juli in het Belgische Gent. Hij is 81 jaar geworden.