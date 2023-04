Vrouw jat ’s nachts emaillen bord van de muur bij ijssalon: ‘Ze stelen hier wel vaker iets, maar dít is superbrutaal’

Voorlees­hond Sérah helpt Zevenaarse kinderen met leesproble­men: ‘Een hond neemt mensen zoals ze zijn’

‘Er was eens een vrolijk kindje in de grote stad Zevenaar...’ Voorlezen kan voor kinderen doodeng zijn, zeker in een grote groep. Een voorleeshond in de Zevenaarse bieb moet deze kinderen hulp bieden.