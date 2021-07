Waarom Zevenaar weer voor de opvang van vluchtelingen in beeld is

Tolkamer ook op zondag place to be voor hoogwater­toe­ris­ten: ‘We weten niet wat ons overkomt’

18 juli TOLKAMER - Ook zondagmiddag is Tolkamer de place to be voor hoogwatertoeristen. Rond 13 uur ziet het al zwart van de mensen die de combinatie zon, terras en hoog water in volle teugen tot zich nemen.