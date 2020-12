Wapens, harddrugs en valse papieren aangetroffen bij controle op A12

De twee in Duitsland wonende inzittenden van de wagen konden in eerste instantie geen geldige reisdocumenten overhandigen. Uit onderzoek bleek dat het Spaanse rijbewijs en de Roemeense identiteitskaart van de bestuurder beide vals waren. De bijrijder had alleen een kopie van een paspoort op zijn telefoon.



Tijdens doorzoeking van de auto werden een gasalarmpistool en harddrug MDMA aangetroffen. Nadat de wagen in beslag was genomen bleek ook nog 60 gram cocaïne en een vuurwapen met scherpe munitie verstopt te zijn onder een stoel.



De forensische opsporing van de Marechaussee heeft sporenonderzoek uitgevoerd op het aangetroffen vuurwapen. De verdachten zitten vast bij de Marechaussee in Zevenaar voor verder onderzoek.