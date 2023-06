Weg naar De Bijland weer veilig, nadat zaterdagnacht Duits stelletje vast kwam te zitten na romantische wandeling

Bedrijven voelen zich weggedrukt voor bouw van nieuwe woningen: ‘Dat stoort ons’

De voorgenomen bouw van honderden woningen in de Spoorzone bij het station in Doetinchem gaat ten koste van de ruimte voor bedrijven, waarvoor grond schaars is. Dat vindt ondernemingsvereniging IG&D. ,,De gemeente kijkt vanuit het oogpunt van volkshuisvesting, zonder oog te hebben voor bedrijven. Dat stoort ons.”