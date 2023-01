Weinig begrip voor onduidelijke ov-staking: ‘Wat nou als je naar het ziekenhuis moet óf een belangrijk tentamen hebt?’

Ze is een van de naar schatting twintig reizigers die vrijdagochtend staat te wachten op de Duitse stoptrein naar Arnhem. De Duitse machinisten doen niet meer aan de Nederlandse staking, dus rijdt de trein nog gewoon heen en weer tussen Emmerik en Arnhem. De trein stopt ook op station Zevenaar.

,,Maar wat doe je als je in Duiven of Westervoort woont, of naar station Arnhem-Velperpoort moet? Daar stopt deze trein niet. Laat ze dan in ieder geval ander vervoer regelen", zegt student Manoa Jurcka. Hij krijgt bijval van Cherina Wiggers, die alle moeite moet doen om op haar stageadres in Arnhem te komen. ,,Dit is gewoon flink balen. En het frustreert dat er zoveel onduidelijkheid is.”

Erik Pol is wat milder. ,,In deze tijd is het best logisch dat mensen er wat centen bij willen. Het is alleen jammer dat er zoveel mensen getroffen worden", zegt hij. ,,Zelf ben ik eerder met de trein gegaan omdat ik een vliegtuig moet halen. Ik kon ook met de auto, maar dat zorgde voor veel gedoe. Ik heb dus bewust gekozen om vroeg te vertrekken.”

Volledig scherm Enkele reizigers wagen het er vrijdagochtend toch op en nemen de Duitse trein vanuit Zevenaar naar Arnhem. © DG

Geen lid van de vakbond

Het is de derde keer in één week tijd dat chauffeurs en machinisten staken voor een betere cao. De ene keer betreft het de bussen en treinen van Arriva, dan van BRENG. Vrijdag staakt het personeel van beide vervoersmaatschappijen die actief zijn in de Liemers.