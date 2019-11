Werknemers Liemerije durven niet kritisch te zijn op directeur: onrust op de werkvloer

Verlengen A15 komt niet in gevaar door nieuwe stikstof­maat­re­ge­len van kabinet

14 november RESSEN/ ZEVENAAR - De veelbesproken verlenging van de A15 in Gelderland komt niet in gevaar door de nieuwe stikstofmaatregelen die het kabinet neemt. Dat stelt het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.