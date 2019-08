Werkstraf voor ‘buddy’ uit Zevenaar die 25.000 euro steelt van gehandicapte man

Raadzaal Zevenaar niet op tijd klaar voor eerste vergade­ring

13 augustus ZEVENAAR - De vernieuwing van de raadzaal bij het gemeentehuis aan de Kerkstraat in Zevenaar loopt dermate vertraging op dat de raadsvergaderingen er waarschijnlijk pas per eind november kunnen plaatshebben. Het was de bedoeling dat de verbouwde ruimte direct na het zomerreces in gebruik zou worden genomen.