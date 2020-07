Werkt dat, een 1,5 meterkermis? ‘Die burgemeester verdient een standbeeld’

Zowel in Beugen als in Zevenaar hebben de organisatoren zich uitgeleefd met stickers, tape, toegangshekken en desinfectiesprays.



De verplichte looproutes op beide kermissen vergaat het zoals in de gemiddelde supermarkt deze dagen; het gros van de bezoekers doet nog zijn best, maar over een misstap maakt niemand zich meer kwaad. De een ontsmet zijn handen voordat -ie eendjes gaat hengelen of in een botsauto stapt, de ander laat het erbij zitten. Eigen keuze, denkt de rest.