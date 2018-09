Werkzaamheden dubbelspoor tussen Zevenaar en Didam starten eind dit jaar

update Voor vierde keer in vier dagen geen trein rond Doetinchem na aanrijding

2 september DOETINCHEM/ WEHL - Het treinverkeer op de regionale spoorlijn in de Achterhoek ligt zondagmiddag opnieuw stil na een aanrijding met een persoon. Ditmaal was er een botsing in Wehl ter hoogte van de Dassenboomse Alle. Het is de vierde aanrijding met een persoon op het spoor rond Doetinchem in vier dagen.