Wesley L. krijgt zes jaar voor doden Sidney in Zevenaar: ‘Pleegfamilie verschrikkelijk en onherstelbaar leed aangedaan’

Wesley L. wurgde op 24 november vorig jaar Sidney Keuben (21) in een woning aan het Vestersbos in Zevenaar. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De familie van Sidney was vrijdag naar de rechtbank in Zutphen gekomen en hoorde de uitspraak snikkend aan. Wesley L. was niet aanwezig.

De Zevenaarse Sidney werd op 24 november 2021 zwaar mishandeld door haar partner Wesley L. Zij paste op dat moment op het huis van haar tante aan het Vestersbos in Zevenaar. Wesley L. belde rond één uur in de nacht onder invloed van drank en drugs aan bij zijn vriendin, die opendeed.

Deurbelcamera

Dat moment is gefilmd door een deurbelcamera. Sidney laat haar vriend binnen, hoewel de twee ruzie hebben. Eenmaal in huis kruipt Wesley L., die verminderd toerekeningsvatbaar is, bij haar in bed en probeert haar te wurgen.

,,Dat is het moment waarop ik haar stevig vastpakte en legde ik ook een arm om haar hals”, vertelde hij tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vorige maand. Vier dagen na de mishandeling overleed Sidney in het ziekenhuis.

,,Verdachte heeft haar opzettelijk van het leven beroofd door haar hals dicht te drukken en dichtgedrukt te houden”, zei de officier van justitie vorige maand. Hij acht doodslag bewezen. De voorzitter van de rechtbank vindt dat ook. ,,Het gaat om een bijzonder ernstige zaak die veel heeft losgemaakt. De pleegfamilie is verschrikkelijk en onherstelbaar leed aangedaan”, zei ze vrijdag.

Het blijft onduidelijk hoe de noodlottige avond en nacht exact zijn verlopen. Sidney was na de mishandeling niet meer aanspreekbaar. ,,L. is bij Sidney in bed gaan liggen, dicht tegen haar aan. Dat wilde zij niet. Dat maakte ze verbaal duidelijk en door van zich af te schoppen. Er ontstond een worsteling. Wesley bleef Sidney bij de keel vasthouden en deed dat tot zij bewusteloos was geraakt”, legde de voorzitter uit.

Zowel de pleegfamilie Keuben - waar Sidney ruim 21 jaar woonde - als haar biologische moeder wilde smartengeld zien van Welsey L. Enerzijds vanwege het verdriet van de nabestaanden (affectieschade). Daarnaast eiste de advocaat van de pleegfamilie een vergoeding vanwege shock die zij hebben gehad doordat ze hun dochter hebben zien sterven.

De rechter wees smartengeld toe aan de pleegfamilie, maar niet aan de biologische moeder. Aan de pleegouders werd door de rechtbank aan ieder 20.000 euro toegewezen wegens affectieschade. Ook kregen zij zogenoemde shockschade, net als beide pleegzussen van Sidney. ,,Sidney is als baby van zes maanden geplaatst in een hecht en liefdevol gezin en heeft daar tot haar dood gewoond. Het gemis is enorm”, aldus de rechter.

De familie Keuben heeft foto's, tekeningen en briefjes van Sidney een mooi plekje gegeven in huis.

