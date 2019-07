Wethouder Anita van Loon stapt op: ‘Gemeenteraad belemmerde mij’

Anita van Loon is vanaf de start van de nieuwe gemeente Zevenaar wethouder. De burgemeester en andere wethouders betreuren haar aftreden, staat in het persbericht van de gemeente. Voorlopig nemen de andere wethouders haar taken waar. Onlangs werd al bekend dat wethouder Hans Winters een deel van de taken van Van Loon had overgenomen.



Motie van wantrouwen

Woensdagmiddag vergadert de gemeenteraad over de voorjaarsnota. De fracties van SP en VVD hadden een motie van wantrouwen voor Van Loon voorbereid. Volgens deze fracties is Van Loon niet op haar taak berekend.



Met pijn in het hart maakt Anita van Loon haar keuze bekend: ‘Alhoewel de bestuurscultuur in Zevenaar in een opbouwende lijn zit, belemmerde de wijze waarop de gemeenteraad haar rol vervult mij in het uitvoeren van mijn opdracht. Graag kijk ik terug op een mooie ervaring die is gestart vanuit de verkiezingen in november 2017. Ik heb veel geleerd en met veel passie en ambitie aan de maatschappelijke opdracht die echt bij mij past, gewerkt. Ik ben tevreden dat ik dit heb mogen doen en zeer trots op de verbeterde samenwerking met de schoolbesturen en het uiteindelijke resultaat van de bouw van de nieuwe school aan de Platanenlaan na veel jaren. Ook ben ik trots op onze aanpak waarmee we een groot aantal kinderen van gezinnen een veilige basis om op te kunnen groeien, hebben gegeven. Onze aanpak voorkoming escalatie heeft landelijke aandacht. Ik ben dankbaar voor de fijne gesprekken en samenwerking met de inwoners en maatschappelijke partners van Zevenaar. En met onze medewerkers en medewethouders en burgemeesters. Voor mij staan de inwoners van de gemeente Zevenaar voorop. Ik ben blij dat ik mijn steentje bij heb gedragen aan een fijnere samenleving’.