Wielrenner (71) uit Herwen wijkt op fietspad uit voor stilstaande scooter en raakt zeer ernstig gewond

Zevenaars café De Markt opent Tweede Pinkster­dag de deuren, tot vreugde van Maurice Willemsen

31 mei ZEVENAAR - De toezegging dat de horeca weer gasten mag ontvangen, werd door eigenaar Maurice Willemsen van De Markt in het centrum van Zevenaar met gejuich ontvangen. ,,Voordat we dicht moesten, hadden we welgeteld één zomerse terrasdag achter de rug’’, zegt hij. ,,We hopen dat maandag de tweede zomerse dag wordt.”