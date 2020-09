Wielrenners (58 en 65) botsen en raken zwaargewond in Zevenaar

Meer klanten naar de Voedsel­bank, terwijl de echte klap nog moet komen

4 september DIDAM/ ZEVENAAR - Tijdens de coronacrisis zijn er in de gemeente Montferland aanzienlijk meer gezinnen gebruik gaan maken van de Voedselbank. In het laatste half jaar zijn vijftien nieuwe gezinnen voorzien van een wekelijks crisispakket. De verwachting is dat nog meer mensen hun baan gaan verliezen en het aantal gebruikers van de Voedselbank daarmee in den lande toeneemt.