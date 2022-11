Willy en Henk zetten zich voor de laatste keer in voor de kerststallenshow in de Giesbeekse kerk

MET VIDEOGIESBEEK - ,,Het doet ons veel pijn, maar dit is waarschijnlijk de laatste keer dat we de kerststallen opbouwen in de kerk’’, zegt koster Willy ten Haaf. De toekomst van de kerststallenshow in de Martinuskerk in Giesbeek hangt aan een zijden draadje.

En dat heeft alles te maken met de aanstaande verkoop van de kerk. Op dit moment worden de laatste plooien gladgestreken. Lukt dat, dan komen er appartementen in de kerk.

En dat komt hard aan bij Ten Haaf, want hierdoor moet de kerststallententoonstelling wijken. En een nieuwe plek is niet zomaar gevonden, weet ook Henk Wolf. Hij geldt samen met Ten Haaf als grondlegger van de kerstshow in de Giesbeekse kerktoren. ,,Ze moeten ons drie maanden willen hebben, dat is lastig’’, vertelt Wolf.

Zijn maatje Ten Haaf is duidelijk: ,,Ook al komt er geen oplossing. We doen niets weg. De auto gaat de straat op, zodat we alles kunnen opslaan in de garage. Als ik dood ben, moeten ze maar zien wat ze met de spullen doen.”

‘Helemaal krankjorum’

Dat wordt een flinke garage vol. De collectie bestaat inmiddels uit 132 kerststallen, 55 kerstbomen, honderden Bijbelse figuren en meer dan 2000 kerstlichtjes. ,,Alleen al van al die lampjes uit elkaar halen en herstellen word je helemaal krankjorum’’, vertelt Wolf. ,,En als de dozen van zolder komen en de 'beeldenstorm’ begint, is het hier een grote chaos.”

Toch zou hij het voor geen goud willen missen: ,,Wel prakkiseren ons suf om een nieuwe locatie te vinden. Tot op heden hebben we nog geen succes, maar we houden vertrouwen. Het komt vast goed.”

Tentoonstelling opent 20 november

Ondanks het naderende einde zijn de twee al weken aan het werk om de tentoonstelling klaar te maken. ,,De grote opening is op 20 november, daarna zijn we iedere woensdag- en zondagmiddag geopend. Vanaf 11 december zijn we iedere dag open”, vertelt Ten Haaf. ,,Wat het kost? Hier is het helemaal gratis.”