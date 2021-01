Windmolens Angerlo voorbode voor Nederland? ‘Straks staat heel het land vol met die satéprikkers’

Motorrij­der belandt tientallen meters verderop in sloot door botsing met auto in Herwen

28 december HERWEN - Een motorrijder is maandagmiddag gewond geraakt door een botsing met een auto in Herwen. Het slachtoffer is met zijn motor tussen meerdere bomen geschoten, waarna zijn voertuig tientallen meters verderop in een droge sloot terecht is gekomen.