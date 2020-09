Windturbines van 240 meter hoog in natuurgebied? Omwonenden zijn verbijsterd over Lingewaards plan

UPDATE Brand in schuurtje van outdoorbe­drijf vermoede­lijk aangesto­ken

7 september ZEVENAAR - Een brandje in de schuur van outdoorbedrijf Primates in Zevenaar was redelijk snel geblust maandagochtend, maar het vermoeden is wel dat het is aangestoken. Passanten ontdekten de brand rond 07.30 uur waarna de brandweer werd gebeld.