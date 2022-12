Winterpret in de Liemers tijdens laatste koude dagen: ‘We kunnen eindelijk weer schaatsen en daar gaat het om’

Met name natuurijs was populair. Naast de ijsbaan in Tolkamer, waren ook diverse uitwaarden dé plek voor wat zwierplezier. Onder andere bij Herwen, Pannerden en Groessen namen schaatsliefhebbers de gok en gingen de dichtgevroren plassen op.

Als Bambi op het ijs

‘Papa, jij moet mama even helpen’, klinkt het uit de mond van een klein meisje. Vanaf haar krukje houdt ze de situatie op de ijsbaan in Tolkamer nauwlettend in de gaten. Ze heeft heel wat te kijken, want tientallen mensen glijden over het ijs voor een portie zwierplezier.

Het meisje heeft geluk. Papa komt haar moeder redden. Die op haar beurt uiterst voorzichtig de ijsbaan op stapt. Dochterlief laat zich vervolgens tevreden in een sneeuwbult vallen en ziet met een lach op het gezicht toe hoe mams staat te hannesen op het ijs. Het geheel doet sterk denken aan de Disney-film Bambi.

Niet dat het veel anderen beter afgaat. Het is een middag vol mislukte pirouetjes en rode wangen. Dat is ook te danken aan de kwaliteit van het ijs. Vooral langs de besneeuwde randen zijn al de nodige scheuren en wakken ontstaan.

,,Niets aan te doen”, concludeert ijsmeester Wim Geurts terwijl hij schouderophalend naar het ijs kijkt. ,,Maar dan hebben er ook al een paar honderd mensen op de baan gestaan.”

‘Sneeuw onze grootste angst’

De leden van IJsvereniging Rijnwaarden hadden de grootste moeite om de baan überhaupt open te krijgen. De plotselinge sneeuwval in de nacht van donderdag op vrijdag, zorgde voor de grootst mogelijke problemen.



,,We hadden ook nog de pech dat het vrij plaatselijke sneeuw bleek te zijn. Toen dacht ik wel ‘waarom nou net hier'. Sneeuw is de grootste angst voor een ijsvereniging, dat zorgt voor problemen bij het dikker worden van de ijslaag", zegt Geurts.

‘We zijn snel tevreden’

De sneeuw ging weg, maar het ijs was niet optimaal. Zo concludeert ook de Tolkamerse Carla van Engelenhoven. ,,Het is niet heel glad", zegt ze. ,,Maar ik denk dat iedereen het toch even wil proberen en ervaren hoe het is om op het ijs te staan.

Ook Tom Schopman uit Tolkamer is niet kapot van het ijs: ,,Maar we zijn snel tevreden. We kunnen eindelijk weer schaatsen en daar gaat het om.”

Vechten om parkeerplaats bij de kerstmarkt

Ook buiten de ijsbaan was er voldoende te beleven, bijvoorbeeld op de kerstmarkt in Doesburg. Honderden mensen trokken zaterdag naar de Hanzestad. Dat was ook te merken aan de wegen rondom de stad. Het was namelijk een hele zoektocht naar een vrije parkeerplaats.

Ook in de stad zelf was het druk, maar vooral heel gezellig. In het oude centrum stonden vijftig kramen waar bezoekers allerlei kerstinkopen konden doen.

