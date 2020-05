Woning Pannerden verwoest door brand

Theaters open? Maar dan wel zonder voorstel­ling: ‘We schieten niets op’

9 mei ZEVENAAR/ ’s-HEERENBERG - Verwacht de komende maanden geen voorstellingen in Kunstwerk! Het Musiater in Zevenaar en het Barghse Huus in 's-Heerenberg. Daarvoor geeft het kabinet de schouwburgen en theaters veel te weinig speelruimte, menen zij.