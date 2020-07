Woon je ook in een trilhuis? Mail ons!

UPDATE ‘Het hele bed schudt heen en weer’: bewoners nieuwbouw­wijk klagen over trillingen door Betuwerou­te

10:36 BABBERICH - Bewoners van vijf gloednieuwe woningen aan het Kloosterpad in Babberich liggen te schudden in hun bed als er een trein over de Betuweroute dendert, zeggen ze. De huizen zijn nog geen half jaar geleden opgeleverd.