Wordt er nóg een schoorsteen bij Spijk gered? ‘Jammer als deze lokale geschiedenis verdwijnt’

ov-staking Van fietsen rechtzet­ten tot broodjes bakken: Berry en Bianca werken in Zevenaar gewoon door

Door de ov-staking rijden er amper treinen en bussen, maar toch wordt er maandag ‘gewoon’ gewerkt op station Zevenaar. ,,De reizigers die wél komen, moeten we helpen’’, zegt Arnhemmer Berry Mets terwijl hij een fiets recht in het fietsenrek zet. ,,Maar of ik veel kan doen? Nee, dat valt mee.”

6 februari