Wordt Romeinse Limes werelderfgoed? Unesco stelt besluit een dag uit

De Romeinse Limes is de meest noordelijke grens van het gebied dat vroeger werd beheerst door de Romeinen. Het begint in Nederland bij Herwen en loopt via Arnhem, Driel en Kesteren helemaal door tot Katwijk aan Zee. Ook Nijmegen, dat als Noviomagum vier eeuwen lang een belangrijke Romeinse vestigingsplaats was, wordt beschouwd als onderdeel van de limes.



De Romeinse Limes is de laatste Nederlandse nominatie die besproken wordt voor plaatsing op de werelderfgoedlijst van Unesco. Maandag werden de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Koloniën van Weldadigheid (Drenthe) al op de lijst gezet.



Daarop staan al wereldwijde iconen zoals de piramides van Gizeh, het Colosseum in Rome en, in Nederland, de molens bij Kinderdijk.



Plaatsing op de werelderfgoedlijst betekent internationale bekendheid en dus een grotere toestroom aan toeristen, maar ook een verplichting om het unieke erfgoed te behouden en te conserveren voor de toekomst.