XXL-distributiecentrum verrijst op kavel van 38 voetbalvelden groot in Zevenaar

In Zevenaar werkt Solidiam samen met Gazeley, ontwikkelaar, eigenaar en beheerder van miljoenen vierkante meters logistiek vastgoed in West-Europa. Een huurcontract voor het eerste warehouse in Zevenaar is nog niet getekend, maar volgens Egger zijn er potentiële kandidaten genoeg. ,,Er zijn veel bedrijven die groeien en daarom meer opslagruimte nodig hebben. Op verschillende plaatsen in Nederland kunnen onze concurrenten die ruimte momenteel niet bouwen, vanwege de stikstofdiscussie. Een aantal projecten elders ligt stil omdat de bouwvergunning nog niet onherroepelijk is. Dat probleem hebben wij in Zevenaar niet.”



De inrichting van het distributiecentrum is afhankelijk van de toekomstige huurder. ,,Een op- en overslagbedrijf vraagt om een ander gangpad en andere opslagmogelijkheden dan bijvoorbeeld een Bol.com of Amazon”, zegt Egger. ,,Daarom zijn we voorzichtig met de afwerking.”