Zakkende woningen, inklinkende klei: schade aan zeker 100 huizen

Bouw van derde buurtschap van Groot Holthuizen gaat starten

14 november ZEVENAAR - In het nieuwe buurtschap De Stede in de Zevenaarse woonwijk Groot Holthuizen verrijzen de komende periode 86 nieuwe woningen. Verschillende ontwikkelaars gaan de eerste van drie fases realiseren. Komen dinsdag is de start.