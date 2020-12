Zangeres Jet Gerrits droomt stiekem van het Gelredome

Zingen doet de van oorsprong Arnhemse Gerrits al heel haar leven. Als kind zong ze al samen met haar opa. Ook trad ze vanaf haar achttiende op tijdens feestjes, ze zong in een Zevenaars café en op de camping van haar tante in Zwiep, bij Lochem.



Een bevriende volkszanger raadde haar aan om eens een nummer uit te brengen. Vanaf dat moment kwam ze in een muzikale stroomversnelling terecht.



Haar dit voorjaar uitgekomen debuutsingle Engelbewaarder 2020 is op YouTube inmiddels meer dan veertienduizend keer bekeken. De release viel samen met de piek van de eerste coronagolf. Het gaf het nummer een extra dimensie.



,,Als ik zing, is het altijd mijn doel om mensen op te vrolijken”, vertelt de zangeres. ,,Ik vind het mooi dat je dat met muziek kunt bereiken, zeker ook in moeilijke tijden.”