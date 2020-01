Zeearend gespot in Tolkamer, nu wachten op eerste broedpaar

Stilstaan bij bij­na-ramp van 1995: ‘We hebben ons best gedaan’

11:47 DOETINCHEM/LATHUM - Strobalen en zandzakken in het kantoor van waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem. Deze week is het 25 jaar geleden dat de dijken en kades in onder andere Lobith, Lathum en Doesburg ernstig werden bedreigd door hoogwater. Een expositie over de bijna-ramp die Nederland wakker schudde.