Zes jaar cel en tbs voor vader die ‘dochtertje een keer wil verhuren aan de hoogste bieder’

Agent vraagt wat Amsterdam­mers ’s nachts in Zevenaar doen (met inbrekers­ge­reed­schap): ‘Chillen’

19 juni ZEVENAAR - Een 18-jarige Amsterdammer, die onder invloed was van drugs, is zaterdagochtend wederom tegen de lamp gelopen toen hij iets na 3.00 uur over de Doesburgseweg in Zevenaar reed. Agenten controleerden de man en zijn drie passagiers, omdat ze het zaakje niet vertrouwden.