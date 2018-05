Zeven ouderen moeten verhuizen door gebrekkige zorg

ZEVENAAR - Zeven bewoners van De Pelgromhof in Zevenaar moeten verhuizen. Het gaat om ouderen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Die zorg kan volgens Menzis zorgkantoor niet op De Pelgromhof worden geleverd.

Het vertrek van zeven bewoners is volgens Menzis de enige optie, omdat het zorgaanbieders Pleyade en Vitaal Thuiszorg niet lukt om tot goede afspraken te komen met verhuurder Percura.

,,Een ongebruikelijke stap’’, noemt Joeri Veen, woordvoerder van Menzis, de beoogde verhuizing. Bewoners en hun naasten zijn hierover vrijdagmiddag geïnformeerd. ,,Het is tragisch dat deze mensen moeten verhuizen. Maar het kan niet anders. Het lukt niet om de zorg in De Pelgromhof op orde te krijgen.’’

Onder de maat

Twee maanden geleden constateerde Menzis dat de zorg voor voor Wlz-cliënten in De Pelgromhof onder de maat is. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Inspectie voor de gezondheidszorg stelde daarop een onderzoek in bij De Pelgromhof. Ook de inspectie stelt nu dat de 24-uurszorg in het Zevenaarse wooncomplex rammelt. De Pelgromhof telt 48 appartementen, bedoeld voor ouderen. Zeven bewoners hebben een Wlz-indicatie.

Geen vertrouwen

Quote Dit zijn mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Als die zorg ergens niet geleverd kan worden, houdt het op De inspectie heeft Pleyade, Vitaal en Percura opgedragen om binnen enkele weken tot een goed samenwerkingsplan te komen óf om een zorgvuldige overdracht te regelen als de partijen de samenwerking stopzetten. Menzis heeft geen vertrouwen meer in een goede samenwerking. Verhuizen zou daarom de enige optie zijn voor de zeven Wlz-cliënten.



Floor de Vroome, bestuurder van Pleyade, kan niet aangeven of mensen kunnen worden gedwongen om te verhuizen. ,,Dat is moeilijk. Maar dit zijn mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Als die zorg ergens niet geleverd kan worden, houdt het op.’’

'Eigen zorgbedrijf'

Ton van de Kraats, algemeen directeur van Percura, reageert vrijdagmiddag verbaasd op de beoogde verhuizing. ,,Dat moet ik nu van de pers horen. Wij zijn bezig met het opzetten van ons eigen zorgbedrijf. Maar er is geen kans dat de zeven Wlz-cliënten in De Pelgromhof kunnen blijven wonen. Wij hebben geen afspraken met het zorgkantoor.’’

Volgens De Vroome is er plek voor de zeven ouderen in een van de vier locaties van Pleyade in Zevenaar (Subenhara), Duiven (Thuvine), Giesbeek (Binnenrijk) of Tolkamer (Lobede). Hij erkent dat niet iedereen wil verhuizen. ,,Er is verbaasd en verbolgen op gereageerd. De komende weken gaan we met iedereen persoonlijk in gesprek.’’

