Zevenaar gaat 25 Oekraïense vluchtelingen opvangen bij minicamping De Mietvelder in Angerlo

UPDATE | VIDEO Man (26) aangereden na ‘verkeers­ru­zie’: Rhedenaar (20) laat auto verderop achter en vlucht

ANGERLO - Bij een vermoedelijke verkeersruzie op de Ganzepoelweg in Angerlo is woensdagavond een 26-jarige man uit Zutphen gewond geraakt. De bestuurder van één betrokken auto - een 20-jarige man uit Rheden - maakte zich uit de voeten. Hij was enige tijd spoorloos, maar donderdagochtend alsnog aangehouden.

31 maart